Politie redt baby uit auto in Rhoon

Een moeder heeft vrijdagmiddag in Rhoon doodsangsten uitgestaan toen ze haar baby niet meer uit haar afgesloten auto kon krijgen.

De vrouw had de sleutels per ongeluk in de auto laten liggen, waarna de autodeur in het slot viel. Haar baby bevond zich nog in de wagen.



De moeder belde in paniek de politie. De auto stond vol in de zon. Agenten wisten de deur samen met monteurs van een garagebedrijf open te krijgen.

Moeder en kind maken het volgens de politie inmiddels goed. De baby hoefde niet naar het ziekenhuis.