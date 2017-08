Extra spannend in opblaasbootjes Jaws kijken in Kralingse Plas

Tientallen mensen dobberden vrijdagavond angstig in het water van de Rotterdamse Kralingse Plas. Op een groot scherm was Jaws te zien, de klassieker over groepen badgasten die worden aangevallen door haaien.

Onder water zorgden duikers voor extra speciale effecten door bijvoorbeeld onder de tenen van het publiek te trekken. Organisator Laurens van Wesep kwam vorig jaar al met het idee voor de speciale vertoning. Op Facebook werd toen vol enthousiasme gereageerd, maar de tijd om het te organiseren bleek te kort. Voor diegene die Jaws in de Kralingse Plas gemist hebben. Zaterdagavond is er nog een kans. Aansluitend is er net als op vrijdagavond een afterparty. Geen trek in tenentrekkerij? Op het strand zijn ook zitplekken. [tweet:https://twitter.com/jaccovangiessen/status/896029068780613632 ]