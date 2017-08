Pastoor: 'Moeilijk voor ons om Nederlandse spelers aan te trekken'

Trainer Alex Pastoor snapt de kritiek op het aankoopbeleid van Sparta, dat de laatste twee seizoenen veel buitenlandse spelers heeft gehaald. "Wij kijken daar zelf ook kritisch naar," zegt de coach in FC Rijnmond.

"Het is een terechte vraag," reageert Pastoor de meestgestelde vraag die bij ons binnenkwam voor hem. "En die vraag stellen wij onszelf ook. Het is in de praktijk moeilijk gebleken om, met onze begroting, spelers te halen met Nederlandse roots. Want wij willen alleen spelers die minstens een evenaring of verbetering van onze huidige spelers zijn."

Is Sparta klaar voor het nieuwe seizoen?

Ten opzichte van vorig seizoen is er veel veranderd bij Sparta. Ook waren er tijdens de voorbereiding veel mutaties. Iets wat vorig jaar niet of nauwelijks gebeurde.

"Vorig jaar hadden we een hele voorbereiding waarbij het team al bijna compleet was. Nu hadden we de zaken ook goed voor elkaar, maar gaan er veel bepalende spelers weg of raken geblesseerd. Dus het afstemmen op elkaar en ingespeeld raken zal nu iets langer duren."

Bekijk hierboven de aflevering van FC Rijnmond met Sparta-trainer Alex Pastoor. Na de uitzending op televisie zijn we nog langer doorgegaan. Dat bonusmateriaal kan je hier ook terugzien. Daarin spreekt Pastoor onder meer over het vertrek van Reiziger, Pogba, Van Drongelen en Dumfries.