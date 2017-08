Shell Pernis fakkelt af

Shell Pernis is vrijdagavond bezig met affakkelen. Het concern had daar eerder in de week een waarschuwing over gegeven. Het is onderdeel van de herstartoperatie van de fabrieken op het raffinageterrein.

Na een stroomstoring brak er eind vorige maand brand uit bij Shell Pernis. Het overgrote deel van de zestig fabrieken op het terrein werd daarop stilgelegd. Een paar dagen later ontstond een lekkage van fluorwaterstof. Ondanks snel ingrijpen van Shell, hadden mensen in Hoogvliet toch stankoverlast. Shell hoopt vrijwel alle fabrieken tegen het einde van de maand weer te hebben opgestart. Dat kan dus van tijd tot tijd gepaard gaan met fakkelen en herrie.

[tweet:https://twitter.com/havenporno/status/896071641628721152 ]