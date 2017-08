Puttershoek klaar voor NK Sprietlopen

Puttershoek maakt zich klaar voor het NK Sprietlopen. Zaterdag komt er een boomstam van twintig meter over de haven te liggen. Het is de bedoeling dat deelnemers droog aan de overkant komen.

In de eerste ronde lukt dat vaak wel, maar later wordt de houten spriet ingesmeerd met zeep. Zelden heeft iemand in de veertig jaar dat het evenement wordt georganiseerd de overkant gehaald.

Het sprietlopen begon ooit als ludieke actie, maar al snel groeide het uit tot folklorefeest in het dorp in de Hoeksche Waard. Er worden zaterdag veel mensen verwacht. Zelfs de Japanse televisie is bij het evenement aanwezig.



RTV Rijnmond is zaterdag bij het NK Sprietlopen en zendt de beelden later op dag uit.