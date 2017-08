'Hoe kun je dit verzinnen, een voetpad van 30 centimeter breed?'

Corina Huisman kan er maar niet over uit: ''Dit is vast door iemand bedacht die geen kinderen heeft of mensen met rollators kent. Dit is heel goed gedaan van de gemeente Dordrecht'', zegt de Dordtse cynisch in een filmpje.

Het extreem smalle stukje voetpad ligt op de Prins Hendrikbrug. Bewoners van de Staart zijn verbijsterd over de oplossing van de gemeente. Corina krijgt bijval van Cynthia Makkelie: ''Met kinderwagen, of kinderen en honden is het echt niet meer te doen. Het paadje is nog geen 30 centimeter breed.'' Martijn de Rijke van de gemeente Dordrecht zegt de commotie wel te kunnen begrijpen. ''Voorheen was de brug voor fietsers officieel eenrichtingsverkeer, maar niemand hield zich daaraan. Daarom hebben fietsers nu meer ruimte gekregen en zijn voetgangers voortaan te gast.'' ''We gaan dat wel snel duidelijker aangeven en bekijken of een aanpassing mogelijk is'', besluit De Rijke.

