Treinen rijden weer over Moerdijkbrug

Foto: ANP

Treinreizigers kunnen vanaf zaterdag weer over de Moerdijkbrug. Die was bijna drie weken dicht omdat de sporen moesten worden vervangen. Dat is gelukt, zegt ProRail.

Vrijdagavond worden de laatste dingetjes getest en wordt alles opgeruimd. Rond 05.00 uur rijdt de eerste trein dan weer over de Moerdijkbrug. Dat betekent dat reizigers dan weer vanaf Dordrecht richting Roosendaal en Breda kunt.