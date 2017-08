Gestolen schilderij van Rotterdamse De Kooning duikt op in New Mexico

In de Amerikaanse staat New Mexico is een gesloten doek van de Rotterdamse schilder Willem de Kooning opgedoken. Dat melden Amerikaanse media.

Het werk met de naam 'Woman-Ochre' werd in 1985 gestolen uit het universiteitsmuseum in Arizona. De eigenaar van een meubel- en antiekwinkel had het werk in zijn bezit gekregen, nadat hij een deel van een landgoed had gekocht.

Hij had geen idee dat het een De Kooning was, tot bezoekers van zijn winkel vragen gingen stellen. Hij vond informatie over de diefstal en vergeleek het schilderij met foto's op internet. Toen besloot hij het werk terug te geven. Hij nam contact op met het museum. Daar was de lijst nog waar het doek bij de diefstal uit was gesneden. Het bleek precies te passen.

Volgens de New York Times zal er maandag een persconferentie worden gehouden over de vondst van het schilderij van De Kooning.

Willem de Kooning werd in 1904 geboren in Rotterdam. In 1926 emigreerde hij naar de Verenigde Staten. Zijn werken behoren tot het abstract expressionisme. In Rotterdam is de academie voor beeldende kunst naar hem vernoemd.