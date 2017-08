NS: Treinverkeer over Moerdijkbrug weer normaal

Het treinverkeer tussen Dordrecht, Roosendaal en Breda rijdt volgens de NS sinds zaterdagavond vanaf 19.30u weer normaal.

Sinds zaterdagochtend was op de Moerdijkbrug maar één spoor beschikbaar nadat een seinstoring het treinverkeer stil legde. Volgens spoorbeheerder ProRail kwam dat door een storing in net vernieuwde kabels.

De NS zette zaterdag bussen in om passagiers op hun bestemming te krijgen. Dat leverde reizigers ongeveer een half uur vertraging op.



Het treinverkeer over de Moerdijkbrug werd de afgelopen weken voor groot onderhoud stilgelegd. Vanochtend ging het bij het opstarten van het treinverkeer door een seinstoring mis.

De reparatiewerkzaamheden namen een groot deel van de dag in beslag. Daardoor was alleen maar beperkt treinverkeer over één spoor mogelijk.

Wat de storing precies veroorzaakte is niet bekend.