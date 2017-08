Seinstoring treft heropende Moerdijkbrug

Het treinverkeer over de Moerdijkburg is ernstig ontregeld door een seinstoring. De problemen zijn zaterdag ontstaan kort nadat 's ochtends vroeg na drie weken het treinverkeer over de brug over het Hollandsch Diep was hervat.

Het treinverkeer over de Moerdijkbrug lag drie weken stil, omdat de sporen moesten worden vervangen. Het is niet bekend of de seinstoring met de afgeronde werkzaamheden te maken heeft. De NS meldt dat treinreizigers tussen Dordrecht en Breda en Dordrecht en Roosendaal rekening moeten houden met meer reistijd. Er worden bussen ingezet. Het is nog niet bekend hoe lang de seinstoring nog gaat duren.