Rotterdammer beroofd en mishandeld in IJsselmonde

Archieffoto

In Rotterdam-IJsselmonde is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man beroofd en mishandeld door drie belagers. De Rotterdammer meldde zich met verwondingen in zijn gezicht bij het politiebureau.

Het slachtoffer vertelde de politie dat hij op de Akkeroord liep toen hij op zijn schouder werd getikt. Toen hij omkeek kreeg hij meteen meerdere klappen en trappen op zijn lichaam en gezicht. De mannen zijn er met de rugtas van het slachtoffer vandoor gegaan en zijn nog steeds spoorloos. De politie is een onderzoek gestart.