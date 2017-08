Jones lijkt op tijd hersteld voor competitiestart

Brad Jones heeft zaterdagochtend zijn rentree gemaakt op het trainingsveld van Feyenoord. De Australische doelman lijkt daardoor op tijd hersteld te zijn van zijn rugklachten voor een basisplaats tegen FC Twente op zondag.

Sinds dinsdag had Jones last een lichte rugblessure en trainde hij niet mee met de Rotterdammers. Als hij dat ook op zaterdag nog niet had gekund, zou Justin Bijlow zijn debuut maken voor Feyenoord.

Als de keeper geen last krijgt na de training van deze ochtend zal hij zondag bij de competitiestart gewoon onder de lat staan bij Feyenoord.