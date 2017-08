Grote zorgen over voortbestaan verpleeghuizen Careyn

Vakbond FNV reageert geschokt op het nieuws dat het voortbestaan van de verpleeghuizen van Careyn in gevaar is. De zorgorganisatie heeft onder andere in onze regio verpleeghuizen en zorgt ook voor wijkverpleging en kraamzorg.

Volgens FNV-bestuurder John van Mullem is de zorgwekkende situatie het gevolg van jarenlang slecht beleid. Careyn verkeert financieel in zwaar weer. In 2016 leed de organisatie een verlies van 4,5 miljoen euro.

Het gaat al langer niet goed bij Careyn. De verpleeghuizen kregen in oktober vorig jaar een interventieteam over de vloer om de zorg te verbeteren.

Een maand later was er landelijk ophef over de plascontracten bij Grootenhoek in Hellevoetssluis.