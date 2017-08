Rijnmond Leesclub: 'De Vliegenval' van Fredrik Sjöberg

De strenge, maar rechtmatige jury

Vorige maand lazen we ‘Lieveling’ van Kim van Kooten, wat we met z’n allen hebben 'gevroten', al ging het over een verschrikkelijk onderwerp. Deze maand een ander boek: ‘De Vliegenval’ van Fredrik Sjöberg, oorspronkelijk uitgegeven in het Zweeds in 2004. Naast schrijver is Sjöberg ook bioloog, wat zorgt voor prachtige beschouwingen in zijn roman.

'De Vliegenval’ is moeilijk samen te vatten. Sjöberg gebruikt verschillende genres door elkaar: biografie, autobiografie, roman, biologie, reisverhaal… De schrijver woont op het Zweedse eiland Öland waar hij verwoed zweefvliegen vangt. Niemand begrijpt dat, maar volgens hem vormen ‘vlinders, bomen en veldbloemen slechts de feitelijke inleiding tot al dat subtiele, al die nuances die een verschrikkelijke hoeveelheid kennis vereisen om het te begrijpen’. Luister hierboven mee naar het oordeel van de Rijnmond Leesclub! Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.