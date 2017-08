Cyprioten in actie (in het blauw)

Koos de Graaf (0181-641824) uit Spijkenisse.

Bij voetballen heb je het Cypriotische voetbalelftal. Wie spelen daar in? Want een deel van het eiland is Turks en een deel is Grieks is.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.