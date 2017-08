Volg VVV-Venlo-Sparta via RTV Rijnmond

Sparta mag zaterdag als eerste regioclub aan de bak in de eredivisie. De Rotterdammers spelen direct een belangrijke wedstrijd, want de mannen van trainer Alex Pastoor staan tegenover promovendus VVV-Venlo.

Het duel in De Koel is uiteraard via RTV Rijnmond te volgen. Radio Rijnmond Sport start om 18:00 uur met de live-uitzending. Dennis Kranenburg zal vanuit Venlo het radioverslag verzorgen. Om 18:30 uur zal VVV-Venlo-Sparta beginnen. Verder houdt Rijnmond Sport een liveblog bij.

Opstelling Sparta: Kortsmit; Floranus, Chabot, Breuer, Dougall; Sanusi, Spierings, Dobson; Alhaft, Volas, Goodwin