Burgemeester Oskam belooft nu echt naar Capelle te verhuizen

Peter Oskam is al anderhalf jaar burgemeester van Capelle aan den IJssel, maar hij woont nog steeds met zijn gezin in Rijswijk. En dat kan dus niet vindt de Capelse gemeenteraad.

Oskam had bij zijn installatie als burgemeester in januari 2016 al beloofd zo snel mogelijk naar Capelle te verhuizen. Ook met de vertrouwenscommissie was bij zijn voordracht afgesproken dat de CDA'er binnen een jaar zou verhuizen.

De burgemeester belooft nu aan RTV Rijnmond: "Vóór 1 januari 2018 verhuis ik naar Capelle." De grote vraag is in welke woning de burgemeester gaat wonen, want aan het monumentale pand dat hij wil gaan huren, zitten nogal wat haken en ogen.

Tonnen voor verbouwing

Het gaat om de eeuwenoude woonboerderij 's Gravenhof die meteen naast Kinderboerderij Klaverweide zit. Dat pand is eigendom van de gemeente Capelle aan den IJssel en zal eerst voor enkele tonnen moeten worden opgeknapt.

Daarnaast wordt een deel van het pand momenteel gebruikt door de kinderboerderij. Dat betekent dat de medewerkers van de kinderboerderij moeten verhuizen, omdat de burgemeester voor dat deel een werk- en ontvangstkamer in gedachten heeft.

Gelijk verliefd

"We werden gelijk verliefd op dit pand", zegt Peter Oskam. "Eerder heb ik geboden op twee koophuizen in Capelle, maar dat liep op het laatste moment mis. Dit is van oudsher een ambtswoning van de gemeente en die wil ik graag huren met mijn gezin. Gevolg is inderdaad dat er voor tonnen aan moet worden opgeknapt, maar dat moet toch eens gebeuren."

Merkwaardige situatie

Fractievoorzitter Nico van Veen van de VVD in de Capelse gemeenteraad vindt het een merkwaardige situatie.

"Al deze ophef en heisa was niet nodig geweest als de burgemeester zich aan de profielschets had gehouden. Dus dat hij zelf een woning moet zoeken. En nu blijken er in heel Capelle dus geen geschikte koopwoningen te zijn voor hem en zijn gezin, terwijl we hier zo'n 70.000 mensen hebben wonen. Er zal toch best wel ergens een passende woning zijn, maar hij kan 'm niet vinden."

Opvallend aan deze situatie is dat ook de vorige burgemeester, Frank Koen, voor veel commotie zorgde over zijn huisvesting. Hij was zelfs meer dan vijf jaar burgemeester van Capelle aan den IJssel, maar bleef altijd in Lexmond wonen.

Gevolg: in Capelle een den IJssel woont al bijna acht jaar geen burgemeester.