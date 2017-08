Earthlings toont schokkende beelden bio-industrie in Rotterdam-Centrum

'Earthlings' is ook de titel van een prijswinnende documentaire over dierenleed uit 2005

'Earthlings' is ook de titel van een prijswinnende documentaire over dierenleed uit 2005

In het centrum van Rotterdam is zaterdagmiddag geprotesteerd tegen dierenleed. Zo'n vijftig demonstranten van dierenrechtenorganisatie Earthlings stonden bij de Koopgoot in een kring voor de derde Earthlings Experience in Rotterdam.

De meeste activisten hielden posters vast, maar sommigen hadden een laptop bij zich. Daarop waren beelden te zien te zien van hoe in slachthuizen met dieren wordt omgegaan.

De demonstratie trok veel aandacht van het winkelend publiek, dat ook flyers uitgedeeld kreeg met informatie over onder meer plantaardig voedsel.

Confronterend

Initiatiefnemers Janneke, Pascal, David en Jeffrey, zelf al jaren veganisten, realiseren zich dat de getoonde beelden erg confronterend zijn voor mensen.

Maar volgens hen is het noodzakelijk, "omdat heel veel mensen geen beeld hebben van het schrijnende dierenleed achter hun stukje vlees of glas melk."

De deelnemers hebben normaal witte maskers op tijdens de demonstratie zodat de aandacht uitgaat naar de boodschap, maar van de gemeente Rotterdam mochten ze hun gezichten niet bedekken.

"We vinden het jammer dat we de masker niet op mochten, In Amsterdam mocht dat wel", zegt Jeffrey. "We merkten dan dat voorbijgangers ook bezig waren met de mensen achter de demonstranten, maar daar moet niet de focus liggen. Het gaat om de boodschap en niet om de boodschapper."

Uit Engeland

The Earthlings Experience is begonnen in Engeland, waar twee zussen gewapend met laptops de straat op gingen om aandacht te vragen voor het dierenleed tijdens de productie van melk, vlees en eieren.

Sindsdien is het een groeiende beweging die in steeds meer steden over de hele wereld gevolg krijgt. Earthlings is ook de titel van een prijswinnende documentaire over dierenleed uit 2005.

[youtubevideo:https://www.youtube.com/watch?v=Gj1sAeAQgAo&list=PLVCPYFP2OEhp7Qt-zZ6PDFtDNNNvS2LOC]