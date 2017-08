Nouckha Fontijn heeft zaterdag bij de EU-kampioenschappen in het Italiaanse Cascia de Europese titel op haar naam geschreven. De bokster uit Schiedam won de finale tot 75 kilogram van haar Turkse tegenstandster Busenaz Surmenel.

Het is de tweede Europese titel voor Fontijn, die vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro de zilveren medaille behaalde. In 2014 was zij ook de beste van Europa.