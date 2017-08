Valse start voor Sparta tegen VVV

Sparta is zaterdag het eredivisieseizoen met een nederlaag begonnen. De Rotterdammers verloren in De Koel met 3-0 van promovendus VVV-Venlo. Het team van trainer Alex Pastoor eindigde de wedstrijd met tien man.

Moreno Rutten van VVV verzorgde het eerste wapenfeit van de wedstrijd, maar zijn schot werd tot hoekschop verwerkt door doelman Roy Kortsmit. Sparta kwam in de twaalfde minuut goed weg toen Michel Breuer een zwakke inzet van Tarik Tissoudali voor de doellijn weghaalde. De Rotterdammers waren nauwelijks gevaarlijk voor het doel van VVV, al had de nieuwe spits Dalibor Volas in de twintigste minuut pech met zijn kopbal op de lat.

Beide teams leken met de brilstand de rust in te gaan, maar de ploeg uit Venlo kwam uit het niets op voorsprong. Clint Leemans trapte VVV met een afstandsschot op een 1-0 voorsprong. Kortsmit had op dit schot, dat midden op het doel afkwam, meer kunnen doen.

Sparta kwam vervolgens slecht uit de kleedkamer. Na amper twintig seconden trapte de Duitse spits Lennart Thy van VVV de bal tegen de lat en zag Vito van Crooij daaropvolgend de rebound missen. De mannen van Alex Pastoor kwamen op die momenten goed weg, maar twee minuten later maakte Tissoudali wel de 2-0 voor VVV.

Na dat doelpunt duurde het even tot Sparta gevaarlijk kon worden. Ryan Sanusi zag in de 65e minuut zijn schot net naast het doel van VVV verdwijnen. Deroy Duarte, die zijn debuut in de hoofdmacht van Sparta mocht maken, was nog een keertje gevaarlijk met een schot op de vuisten van keeper Lars Unnerstall van VVV. Sparta was in de tweede helft echter niet in staat om het VVV erg lastig te maken.

De Rotterdammers de wedstrijd met tien man afmaken nadat Jeffrey Chabot zijn tweede gele kaart had gekregen. De Duitse debutant moest met de rode kaart het veld verlaten. Tot overmaat van ramp voor Sparta maakte Vito van Crooij in blessuretijd de 3-0 voor de promovendus.

Opstelling Sparta: Kortsmit; Floranus, Chabot, Breuer, Dougall; Sanusi, Spierings (82' Duarte), Dobson; Alhaft (76' Verhaar), Volas, Goodwin (67' Ache)

44' 1-0 Leemans

48' 2-0 Tissoudali

90+2' 3-0 Van Crooij

Rood: 83' Jeffrey Chabot (2x geel)