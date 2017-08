Kortsmit: 'Reken eerste tegendoelpunt mezelf aan'

Roy Kortsmit moest zaterdag in de eerste wedstrijd van Sparta van dit seizoen tegen VVV-Venlo drie doelpunten (3-0) slikken. De doelman van de Rotterdammers baalt vooral van het eerste tegendoelpunt.

"Dat reken ik mezelf aan. Daar baal ik persoonlijk het meeste van", zegt Kortsmit. "Het schot kwam van de tweede lijn en zwabberde wat. De bal zou wel of niet geblokt worden, maar uiteindelijk zwabbert die bal langs me heen."

Sparta kwam na de 1-0 ruststand matig uit de kleedkamer en kreeg nog twee goals tegen. "Ik denk dat we vandaag bij vlagen goed spel hebben laten zien, maar VVV was effectief en wij niet." Waaraan die inefficiëntie ligt, kan Kortsmit moeilijk zeggen: "Misschien een stukje jeugdigheid en scherpte, maar we hadden ook een keertje pech op de lat. We hadden minimaal één goal moeten maken."