Pastoor: 'Nederlaag aan onszelf te wijten'

Sparta had zaterdag zich meer voorgesteld van de seizoensopening tegen VVV-Venlo. De ploeg uit Rotterdam ging tegen de promovendus met 3-0 onderuit. Na afloop was trainer Alex Pastoor gefrustreerd en teleurgesteld over deze nederlaag.

"We hebben deze dure nederlaag aan onszelf te wijten," zegt Pastoor. "De eerste paar minuten van de tweede helft waren dramatisch. In die periode valt de tweede goal, waarna je letterlijk achter de clichématige feiten aanhobbelt." Volgens de trainer van Sparta mankeerde niet zoveel aan het spel van zijn ploeg. "We hadden overwicht, verdedigden goed en vielen redelijk goed aan. Die tegengoal na de rust was vervelend. Wat we in de rust besproken hadden, daar hebben we in de eerste minuten van de tweede helft geen moer van teruggezien."

Michel Breuer maakte tegen VVV de negentig minuten vol bij Sparta. De ervaren verdediger vindt dat zijn ploeg de wedstrijd net na rust heeft weggegeven: "We kwamen slap uit de kleedkamer. Je komt met goede bedoelingen uit de kleedkamer uit om die 1-0 recht te zetten, maar het was al snel 2-0." Breuer vindt dat een tegendoelpunt kan gebeuren, maar niet op de manier waarop de 2-0 tot stand kwam: "Dat moet er sowieso uit. Het is een dure les waar we snel van moeten leren."