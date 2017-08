Zolderbrand in woning Rhoon

Foto: Thijs Kern

In Rhoon is op zondagochtend brand uitgebroken in een twee-onder-een-kap woning. Tijdens het blussen kreeg een brandweerman rook binnen, hij is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het vuur brak rond kwart over zes 's ochtends uit in een huis aan de Parallelstraat. De zolder en het dak hadden vlam gevat. Twee huizen moesten worden ontruimd. De bewoners en hun huisdieren zijn door de buren opgevangen. Even voor 8:00 uur 's ochtends was de brand onder controle. Een brandweerman kreeg te veel rook binnen en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweerman maakt het goed, lieten collega's op Twitter weten.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht.