Metro maakt eerste meters op Hoekse Lijn

Na ruim vier maanden bouwen reden zondagochtend de eerste metrostellen over het spoor van de Hoekse Lijn. Het ging om een testrit naar station Maassluis Steendijkpolder. De proef verliep succesvol.

Een aantal metrostellen werd zondag nog voortgetrokken door een diesellocomotief. Vanaf donderdag rijden de metro's proefritten op eigen kracht.

Volgens een woordvoerder van de Hoekse Lijn was het nog spannend, maar raakten de metrostellen nergens de nieuw aangelegde perrons. "We waren best een beetje zenuwachtig. Vooral bij het tijdelijke perron Schiedam Nieuwland waren we benieuwd hoe het zou gaan, maar alles verliep vlekkeloos."

Volgens verwachting gaan de metro's op de Hoekse Lijn vanaf februari 2018 rijden.

De ombouw van een traject met treinen naar een metrolijn liep al eerder een vertraging op van meerdere maanden.