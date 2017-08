Excelsior wint in Tilburg

Excelsior is het seizoen uitstekend begonnen. De ploeg van Mitchell van der Gaag won in Tilburg met 1-2 van Willem II.

Ondanks dat Willem II de gehele wedstrijd heer en meester was, wisten de Kralingers efficiënt om te gaan met de kansen. Uit het niets kwam Excelsior dan ook op voorsprong via een vrije trap van Hicham Faik, die op het hoofd belandde van Milan Massop. Hij zag zijn inzet via de paal en keeper Timon Wellenreuther binnen gaan.

Zeven minuten na rust kwam Excelsior via oud-Spartaan El Azzouzi op 0-2. Kevin Vermeulen speelde El Azzouzi knap vrij en hij rondde op zijn beurt goed af. Fran Sol, die vaker gevaarlijk was in de wedstrijd, deed in de 66e minuut nog wat terug. Maar verder kwam Willem II niet.

Volgende week neemt Excelsior het op tegen Feyenoord, dat eveneens won.

Opstelling

Damen, Fortes, Mattheij, Faes, Massop, Vermeulen, Faik, Koolwijk, Elbers, El Azzouzi, Bruins

Scoreverloop

0-1 30' Milan Massop0-2 52' Zakaria El Azzouzi1-2 66' Fran Sol