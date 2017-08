Auto uitgebrand in Rotterdam-Crooswijk

Foto: MediaTV

Aan de Edouard Jacobsstraat in Rotterdam-Crooswijk is een auto in vlammen opgegaan. De brand begon rond 03:00 uur in de nacht van zaterdag op zondag.

De brandweer kon de auto niet meer redden. De wagen is volledig uitgebrand. De politie onderzoekt de oorzaak van de autobrand.