Feyenoord wint moeizaam van FC Twente

Feyenoord is zondag de competitie begonnen met een overwinning op FC Twente. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst won in De Kuip met 2-1. De doelpunten van Feyenoord kwamen op naam van Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis.

Feyenoord, met de debuterende Justin Bijlow in het doel, begon wat twijfelachtig aan het nieuwe eredivisieseizoen. De afstemming op beide flanken liet soms nog te wensen over. De eerste kans was dan ook voor FC Twente. Frederik Jensen kon zo door de verdediging van de Rotterdammers lopen en vond uiteindelijk Bijlow op zijn pad, die zijn doel goed klein hield.

Weinig kansen

Feyenoord creëerde niet veel kansen, maar kwam in de 23e minuut wel op voorsprong. Door een goede actie van Jean-Paul Boëtius aan de linkerkant van het veld, kon Nicolai Jørgensen binnen tikken. Feyenoord werd in de fase na de goal wat sterker, maar zag FC Twente via een mooi doelpunt van Jensen in de 36e minuut wel langszij komen.

Na rust was het opnieuw geen kansenregen aan Feyenoord-zijde. Maar een vrije trap van Toornsta bood voor de stadionclub uitkomst. De voorzet van Toornstra belandde op het hoofd van Steven Berghuis, die Feyenoord de zege bezorgde. Twente kreeg vlak voor tijd nog een enorme kans, maar Bijlow zag de bal niet in zijn doel verdwijnen.

Opstelling Feyenoord

Bijlow; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Vilhena, Toornstra; Berghuis, Jørgensen, Boëtius

Scoreverloop

1-0 23' Nicolai Jørgensen1-1 36' Frederik Jensen2-1 61' Steven Berghuis