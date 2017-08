Henk van Stee is vanavond te gast in FC Rijnmond. De voormalig speler van Sparta en ex-trainer van Feyenoord en Excelsior, schuift aan naast verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop.

Op TV is de voetbaltalkshow te volgen vanaf 20.15 uur. Om half zeven is de uitzending eerder al te volgen via Facebook.