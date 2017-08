Wereldrecord 'Langste plantenbak' gebroken in Hellevoetsluis: 1370,45 meter

Het wereldrecord 'Langste plantenbak' is zondag in Hellevoetsluis gebroken door P.J. Voorne

Tienduizenden lobelia's, zonnebloemen, hortensia's, orchideeën en chrysanten in een bijna 1400 meter lange plantenbak langs de N57. De wereldrecordpoging van Plattelandsjongeren Voorne is binnen: na het meten blijkt de plantenbak maar liefst 1370,45 meter te zijn.

"We claimen het record gewoon", zegt een uitgelaten Robbie Boogert, 'chef-plantenbak'. "De organisatie van Guinness World Records moet alles officieel nog goedkeuren en nakijken, maar dat is meer een formaliteit: hij is gewoon van ons!"

Derde poging

Het is de derde geslaagde recordpoging voor P.J. Voorne: twintig jaar geleden hadden ze ook al het wereldrecord voor 'Meeste mensen in een hangmat' en in 2007 het wereldrecord 'Hanging Basket' : een 25.000 kilo wegende bloemenmand met meer dan 7000 plantjes die ook nog weken in de lucht hing.

Het record was ter ere van het 70-jarig bestaan van P.J. Voorne. Ze vroegen in december vorig jaar toestemming aan de Guinness World Records organisatie en zijn sinds maart druk bezig met de voorbereidingen.

"We hebben een reglement ontvangen waarin de voorwaarden staan", zegt Boogert.

"Zo moet het één lange bak zijn en dus niet verschillende plantenbakken achter elkaar. Er mogen geen onnodig grote gaten tussen de planten en bloemen zitten, we moeten echte potgrond gebruiken en er moeten planten in staan die in een plantenbak thuishoren."

Het hout van de plantenbak komt van pallets: "We hebben het hout op maat gezaagd, de spijkers eruit gehaald en de bakken in elkaar getimmerd, het was een flinke klus", aldus Boogert.

Loopwiel

De planten en bloemen liggen er al sinds vrijdag in. Burgemeester Junius van Hellevoetsluis heeft zondagmiddag de laatste plantjes gepoot. Daarna begonnen ze met het meten, dat gebeurde met behulp van een loopwiel.

"De organisatie wil dat we het meten van begin tot eind filmen, zodat ze zeker weten dat het eerlijk is gebeurd, dat wordt vast een saai filmpje", lacht Boogert.

Het vorige record voor 'Langste plantenbak' staat op naam van twee Oostenrijkse dorpjes die hun woonplaatsen met een 1218 meter lange plantenbak hadden verbonden.

De bloemenzee is te bewonderen langs de Krommeweg, bij de N57 aan de kant van Hellevoetsluis.