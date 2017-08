RET-directeur wil metro's tussen Delft en Dordrecht

De kersverse directeur van de RET, Maurice Unck, heeft grote plannen met het openbaar vervoer in en rond Rotterdam. Na de RandstadRail en de Hoekse Lijn moet ook tussen Delft en Dordrecht de trein plaatsmaken voor de metro, vindt Unck.

"We zien aan de RandstadRail dat deze manier van reizen enorm populair is. Het aantal passagiers nam van 8000 naar 42.000 per dag toe nadat we de treinverbinding hadden omgezet naar een metrolijn."

Die populariteit komt volgens Unck doordat de metro's veel frequenter kunnen rijden: "Mensen willen niet meer wachten."

In de spits rijdt er elke 10 minuten een metro tussen Rotterdam en Den Haag en de nieuwe directeur wil dat wegens drukte uitbreiden naar elke 5 minuten.



'Geld is op'

De Hoekse lijn, de spoorverbinding tussen Hoek van Holland en Rotterdam, is voorlopig het laatste traject dat wordt omgebouwd van treinverbinding naar metrolijn

"Daarna is het geld op. Daarom willen we dat er de komende 20 jaar elk jaar 1 miljard extra wordt geïnvesteerd in de mobiliteit van de Randstad", zegt Unck tegen RTV Rijnmond.

"Met dat geld kunnen we onder meer de stoptrein tussen Dordrecht, Rotterdam-Zuid en Delft vervangen door een lightrail, zoals de RandstadRail", legt Unck uit. "Zodat hier ook frequenter kan worden gereden en we extra stations kunnen inbouwen."

Tussen de steden blijft dan een intercity rijden, maar wordt een deel van het spoor voor de metro gereserveerd.

Flinke investering

Het is een investering van enkele honderen miljoenen, geeft Unck toe. "Maar deze investering kan er wel voor zorgen dat de Randstad echt een metropool wordt, een wereldstad."