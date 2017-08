El Azzouzi: 'Doelpunt opgedragen aan Nouri'

Zakaria El Azzouzi drukte zondag meteen zijn stempel tijdens zijn debuut voor Excelsior. De huurling van Ajax maakte het tweede doelpunt voor de Kralingers tegen Willem II, waarmee hij een belangrijk aandeel had in de 2-1 overwinning in Tilburg.

El Azzouzi had voor de wedstrijd een shirt laten maken met een steunbetuiging aan Abdelhak Nouri, de Ajacied die tijdens de voorbereiding ernstige hersensschade opliep: "Ik had me bedacht dat ik mijn doelpunt aan Appie zou opdragen."

"Als spits is het natuurlijk lekker om te scoren. Ook voor het gevoel. Maar de drie punten zijn het belangrijkste", blikt El Azzouzi terug. "De eerste helft was moeilijk voor ons, maar na het doelpunt zag je dat we vrijer werden en durfden te voetballen. Dat zag je ook in de tweede helft. We werden een beetje teruggedrongen, maar na het tweede doelpunt werd het wat rustiger. Na de 1-2 ging het publiek van Willem II erachter staan en kregen we het lastig. Gelukkig hebben we de wedstrijd goed kunnen uitspelen."