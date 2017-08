Ketting naar Go Ahead Eagles

Rick Ketting gaat Sparta verlaten. De verdediger, die uit de jeugdopleiding van de Rotterdammers komt, tekent voor twee jaar bij Go Ahead Eagles in de Jupiler League. Hij liep al op proef bij de club uit Deventer.

Ketting speelde het afgelopen seizoen vooral voor Jong Sparta, waarmee hij twintig wedstrijden speelde in de tweede divisie. In de eredivisie deed hij alleen 53 minuten mee in de verloren stadsderby in eigen huis tegen Excelsior. Ketting had nog een contract voor een jaar bij Sparta, maar toch mocht hij uitkijken naar een nieuwe club.