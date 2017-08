Bijlow: 'Niet overdreven veel zenuwen'

Justin Bijlow maakte vandaag zijn debuut voor Feyenoord tegen FC Twente. Hij kreeg één goal te verwerken, maar leek daar niet veel aan te kunnen doen.

Bijlow hoorde vanochtend dat hij mocht spelen. "Ik ben gewoon normaal opgestaan en naar de club gegaan. We zouden eerst afwachten wat de reactie van Brad Jones zou zijn. Vanochtend had hij wat testjes gedaan en daaruit bleek dat hij niet kon keepen en dat ze er geen risico mee wilden nemen. Toen kreeg ik te horen dat ik zou keepen."

Spanning

De zenuwen vielen mee voor de 19-jarige speler. "Ja, zenuwen, je voelt ze wel wat meer dan normaal, maar het was niet overdreven. Als je op het veld komt, voel je wel spanning. Maar zodra je echt op het veld staat, gaat het wel weg."

Van Bronckhorst was tevreden over Bijlow. "Hij zei dat ik het heel goed heb gedaan voor iemand die uit de jeugd komt. En dat ik met rust op het veld stond en het tegendoelpunt gewoon een mooi doelpunt was."