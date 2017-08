Van Bronckhorst: 'We waren wat statisch'

Feyenoord won zondagmiddag met 2-1 van FC Twente. Trainer Giovanni van Bronckhorst vond de behaalde punten het belangrijkste, maar het spel verdient nog wel wat aandacht.

Van Bronckhorst vond vooral dat er verbeterpunten waren als Feyenoord in balbezit was. "Ik vond ons in balbezit te statisch met weinig diepgang, zeker vanuit het middenveld", zegt 'Gio' tegenover RTV Rijnmond.

Statisch

"Eén keer doen we het wel, met de diepgang van Tonny en een crossbal op Jean-Paul, die hem fantastisch aanneemt. De bezetting voor de goal was toen ook goed en je komt dan verdiend op 1-0. Dan moet je eigenlijk doorstoten, maar krijg je een fantastisch schot tegen van Jensen en is het 1-1. Dan geef je de tegenstander meer kracht, gaan ze nog compacter staan en maken ze hier en daar wat overtredingen die door de scheidsrechter eerder bestraft moeten worden. Maar uiteindelijk winnen we gewoon verdiend."

Trots

Over debutant Bijlow was Van Bronckhorst tevreden. "Hij heeft het heel goed gedaan. Een aantal keren heeft hij de juiste keuzes gemaakt, bijvoorbeeld door de bal lang te spelen. Hij heeft het uitstekend gedaan en ik ben wel een beetje trots dat we een keeper vanuit de eigen academy hebben opgeleid."