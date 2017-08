Rotterdammer ontvoerd, mishandeld en gewond achtergelaten bij ziekenhuis

Archieffoto

Een 23-jarige man is zaterdagavond in Rotterdam ontvoerd en mishandeld. De bestelbus waar de man in werd getrokken, is enkele uren later brandend teruggevonden.

Het slachtoffer liep rond 22:45 uur op de Enk in Vreewijk toen hij plotseling in een witte bestelbus werd getrokken. Hier werd de man mishandeld. Rond 23:00 uur werd de Rotterdammer uit het bestelbusje gezet en achtergelaten voor de deur van het Maasstadziekenhuis in Rotterdam-Zuid. Daar is de man behandeld aan zijn verwondingen. Het bestelbusje is later brandend aangetroffen op de Wendeldijk.

De politie sluit een wraakactie uit het criminele circuit niet uit en is op zoek naar getuigen.