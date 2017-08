Noordereiland verandert langzaam in 'Camping aan de Maas'

Wie had gedacht dat het Noordereiland in Rotterdam een absolute A-locatie is voor je camper? Op het Noordereiland staan steeds meer en meer campers geparkeerd en dat terwijl overnachten er officieel verboden is.

Het gezin Tonelli uit Turijn is dolgelukkig met een plek onder de Willemsbrug. Rotterdam is een prachtige stad en morgen gaan vader, moeder en twee dochters een dagje naar de molens in Kinderdijk. En nee, slapen doen ze niet onder de brug. Ze weten dat dat niet mag. Niet alle toeristen op het Noordereiland denken daar hetzelfde over. Een Spaanse huisvader bejubelt iets verderop de skyline van Rotterdam en wil het er wel op wagen. Al twijfelt hij nog. "Als het echt niet mag, zoek ik wat anders." 'Camping aan de Maas'

De magie van deze plek zingt rond op internet en speciale apps voor campervan-bezitters.

Schitterend én gratis! Er wordt af en toe een waarschuwing uitgedeeld, maar bekeuringen worden niet uitgeschreven. De buurt heeft zelfs al een bijnaam: 'Camping aan de Maas'.

Een aantal buurtbewoners ziet de toeristen liever gaan dan komen, maar de meeste mensen op Noordereiland zijn eigenlijk best trots. "Dit is goed voor Rotterdam. En best gezellig. Ik zou graag eens ontbijten met zo'n Italiaanse familie", zegt een voorbijganger. "Prima dat ze er zijn. Als het er maar niet teveel worden en ze na een paar dagen ook weer gaan", zegt een andere bewoner, die met zijn standpunt het heersende gevoel over de campers goed samenvat.