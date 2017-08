Cricket: Excelsior'20 moet kampioensfeest week uitstellen

Cricketclub Excelsior'20 is zondag geen kampioen geworden. De Schiedammers verloren op eigen veld van HCC, waarmee het feestje noodgedwongen een week moet worden uitgesteld. Volgende week is het Excelsior'20-Hermes DVS.

Excelsior'20 zag HCC tot maar liefst 213 runs (all out) komen . Na de lunch begonnen de Schiedammers aan bat nog goed, maar viel het al snel stil. De teller stokte uiteindelijk 178 runs (all out). Stadgenoot Hermes DVS kon vandaag degraderen maar pakte tegen het Rotterdamse Punjab de laatste strohalm. Op Rotterdam-zuid stond aan het eind van de dag 195/8-196/3 op het scorebord. VOC won in Amsterdam van Dosti United. De Rotterdammers maakten 187 runs, tegenover 183 voor Dosti.

Excelsior'20-Hermes DVS is aanstaande zondag op zich al een beladen Schiedamse derby. Door de enorme belangen zal dat alleen maar meer worden. Excelsior krijgt opnieuw de kans kampioen worden en Hermes kan opnieuw degraderen. Het duel op Sportpark Thurlede begint om 11.00 uur.