Bekijk hier FC Rijnmond van 13 augustus 2017

Bart Nolles ontving Henk van Stee, Sinclair Bischop en Dennis van Eersel aan tafel

De kop is eraf in de eredivisie. Regioclubs Feyenoord en Excelsior wonnen hun eerste competitiewedstrijd van het seizoen, terwijl Sparta in De Koel onderuit ging tegen VVV-Venlo. Bart Nolles had aan de tafel van FC Rijnmond genoeg te bespreken met Henk van Stee, Sinclair Bischop en Dennis van Eersel.

Zo won Feyenoord met 2-1 van FC Twente, maar is de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst volgens de mannen van FC Rijnmond de grootste titelkandidaat? Verder kwam de knappe overwinning van Excelsior tegen Willem II aan bod. Ook bespraken de mannen van FC Rijnmond de nederlaag van Sparta tegen VVV-Venlo. Tot slot werd FC Dordrecht behandeld.