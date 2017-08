Illegale Iraniërs in koelwagen Hoeksche Waard

De politie heeft zondag op de A29 bij Klaaswaal een vrachtwagen aan de kant gezet waarin zes illegalen zaten.

De Iraniërs waren in Frankrijk aan boord gegaan van de koelwagen en zaten tussen een lading meloenen. De politie was gewaarschuwd door een automobilist die in een file klopsignalen uit de wagen naast hem hoorde.

Agenten wisten de vrachtwagen uiteindelijk tot stoppen te dwingen op parkeerplaats Oude Kreek.

Volgens de politie leefde het zestal op kaakjes, water en een halve meloen. Twee van hen hadden onderkoelingsverschijnselen en moesten door hulpverleners van een ambulance worden nagekeken.

De Iraniërs zijn na enige tijd opwarmen overgedragen aan de Vreemdelingendienst.