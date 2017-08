Playlist Muziek voor Volwassenen 05-08-2017

muziek-voor-volwassenen-05

Album van de Week is "Lay it on down" van Kenny Wayne Shepherd.

Verder muziek van Buddy Miller Los Lobos, Dallas Frazier en Johnny Winter. De playlist is te vinden in de pdf.

Documenten: Playlist_Derksen_17-08-05