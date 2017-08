187.000 Rotterdampassen verkocht

Foto: Rotterdampas Trampolines in Plaswijckpark

De Rotterdampas is sinds 1 maart al 187.000 keer over de toonbank gegaan. Een record, dat bovendien al vroeg in het jaar is gehaald. Vorig seizoen werden er tot het einde van het jaar 186.000 passen verkocht.

Vooral onder studenten wint de pas aan populariteit. Er zijn aan hen bijna 20 procent meer passen gegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. Met de Rotterdampas kunnen mensen onder andere gratis of met korting zwemmen, pannenkoeken eten, naar de film gaan en Rotterdamse musea bezoeken. Favorieten zijn verder Diergaarde Blijdorp, Plaswijckpark, Duinrell en de Euromast. Dit jaar gingen al bijna 50.000 pashouders naar een Rotterdams museum. Ruim 40.000 mensen namen een duik in het zwembad. Voor kinderen van minima is de pas gratis. Andere Rotterdammers of mensen van buiten de regio betalen tot 60 euro per persoon.