Postcode 2951, Alblasserdam

Potverdikkie. Het zit uw verslaggever ook niet mee. Een week geleden stond het mondaine Nieuwland op het programma van het Postcode Parcours, deze maandag is de metropool Alblasserdam aan de beurt. Zul je net zien, ook daar is alles nog donker rond kwart voor zeven in de ochtend.

Bij het busstation aan het Zwarte Paard (zo heet die straat écht) staat één bus. De chauffeuse is de enige aan boord. Ze is duidelijk zichtbaar even weggedommeld achter het stuur. Dan is het gedaan met de rust. "Goedemorgen", roept de verslaggever. "Ik ben op zoek naar een ontbijtje. Waar kan ik dat hier krijgen? Want alles is dicht." De chauffeuse heeft geen idee. "Heeft u dan misschien een bammetje voor mij?", probeert de verslaggever. "Nee hoor, die ga ik zelf opeten, helaas." Heeft ze soms last van een ochtendhumeur? "Nee hoor. Maar ik moet heel de dag nog werken, dus ik hou 'm zelf, mijn ontbijtje."

Je gelooft het niet: een Ajacied

Een uurtje later lijkt een ontbijt wat meer binnen bereik. Bij 'Het Wapen van Alblasserdam' moet toch wat te vinden zijn? Hotel, eetcafé, restaurant én partycentrum. Dat moet een feestje zijn! Helaas, het enige aanwezige personeelslid is heel aardig, maar ze wil niet op de radio.

De twee heren op het terras wel. Selwyn en Ton moesten beginnen met werken om zeven uur, maar... de aannemer waarvoor zij aan de slag moeten is er nog niet. Dus dan maar een bakkie koffie. Ton vertelt op Radio Rijnmond dat hij fan is van Ajax. Geloof het of niet, spontaan valt de verbinding weg.

Gaan met die banaan

Wanneer het signaal weer terug is, vertelt hij dat zijn vriendin voor Feyenoord is. "En weer is een vrouw dus het verstandigst", concludeert de verslaggever. Hij vraagt aan Selwyn of deze misschien een croissantje van het ontbijtbuffet voor hem wil pikken. Maar die heeft daar geen zin in. Op de foto voor onze website willen onze heren ook niet. (Ton: "Zeker niet nu iedereen weet dat ik Ajacied ben..."). Oh ja, het lokale nieuws dan maar. Beide heren komen niet uit de buurt, dus daar hoeven we het niet aan te vragen. Gelukkig fietsen er vijf stoere knapen voorbij. Zij komen wel uit Alblasserdam. Wat is hier het nieuws? "Er is hier niks gebeurd, vandaag." Een ander dan? "Geen idee". Uiteindelijk blijken ze alle vijf geen flauw benul te hebben.

Vervolgens komt er een man uit het Wapen van Alblasserdam gerend. "I'm from Hungary", zegt de man in het Engels. De Hongaar heeft een banaan in zijn hand. "But I am hungry", grapt de verslaggever. Tevergeefs. "That is not really a good joke, I'll tell you", zegt hij gedecideerd. Grappig of niet, hij overhandigt wel spontaan de banaan aan uw inmiddels toch wat hongerige verslaggever. Die is binnen!

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij

Nu nog een typisch Alblasserdams voorwerp. Dat wordt vast ook lastig, op deze maandagochtend. Maar dat valt mee. Want in het sigarenwinkeltje aan de Dam is ze er ineens: Lies Wiesbrock. Muze, Maria Magdalena en Moeder Theresa ineen. De redding van ons fijne radioprogramma.

Ze somt even op wat er nou 'typisch Alblasserdams' is. "De paardenmarkt, natuurlijk". Zegt ze. Maar een verdroogde paardenkeutel willen presentatoren Walter en Niels niet voor in de vitrine. Iets anders dan maar. "Nou, de gemeente heeft als hobby om zoveel mogelijk kliko's uit te delen aan bewoners", vertelt Lies. "Die mag je wel meenemen, we hebben er zes ofzo. En ze worden ook heel weinig geleegd." Dat zaakje stinkt, die dus ook maar niet.

Zelfs de drogist is gereformeerd

Dan maar de winkel van Lies in. En daar staan ze: de miniatuurklompjes. Helaas, niet typisch Albasserdams. "Maar we hebben hebben heel veel toeristen hier, die kopen allemaal souvenirs. Molentjes, van Kinderdijk, een asbak, nou ja, troep, zeg maar", lacht Lies. Maar ze heeft ook - zelf laten maken - magneetjes. Met Alblasserdam erop. De brug. Een ooievaar. En de plaatselijke molen." En oh ja, ook een kerk.

"Daar hebben jullie er best veel van", constateert de verslaggever. "Inderdaad", zegt Lies. "Het zijn er wel een stuk of 22." Poeh. "Zelfs de drogist aan de overkant is reformed", lacht uw verslaggever. "Ja, we hebben ook een reformhuis." Dan is het tijd om de koelkastmagneet te scoren voor ons nieuwe streekmuseum. "Dat is dan 2 euro 95", zegt de onderneemster. "Kom op zeg", dringt de verslaggever aan. "Vooruit, doe maar 19 cent dan, inkoopsprijs."

Wat een vrouw

Uw verslaggever steekt de magneet brutaal in zijn zak. Die is maar binnen. Lies, zeker niet de moeilijkste, vindt het goed. Ze lacht. Hier kan niks meer misgaan. Alblasserdam zal na het bezoek van Radio Rijnmond nooit meer hetzelfde zijn. En toch blijft het er vermoedelijk nog lang rustig.

Hoewel, als de verslaggever nog even langs de snuisterijen gaat en hij een voorraadje surprise-eieren ziet staan, is het hek van de dam. "Mag ik er eentje openmaken?". En ook dat mag. Eindelijk een vrouw die hem begrijpt. "Wat een leuke vrouw", constateert ook presentator Walter. Helaas. Inmiddels is haar man het sigarenmagazijn binnengekomen. De mazzelaar. Tijd om terug te reizen naar de redactie in Rotterdam.