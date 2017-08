Familie Bijlow en Sparta in Sportclub Rijnmond

Sportclub Rijnmond

In Sportclub Rijnmond van vandaag staan we uitgebreid stil bij de wisselende seizoensopeningen van Feyenoord en Sparta. Ook is er aandacht voor FC Dordrecht en de cricketers van Excelsior '20.

Hét verhaal bij Feyenoord was natuurlijk het debuut van Justin Bijlow, de keeper die anders als supporter ook bij iedere wedstrijd van de landskampioen was geweest. Z'n moeder, zusje en kleine neefje volgden we vol spanning op de tribune. Sparta kende een valse start door met 3-0 te verliezen van promovendus VVV. Hoe keken de supporters terug op het vernieuwde Sparta? FC Dordrecht heeft een prima voorbereiding gehad. Zij openen vrijdag de competitie bij Fortuna Sittard. Maandag zijn we langsgegaan bij de training en we blikken terug op de laatste oefenwedstrijd tegen RKC, die met 4-2 werd gewonnen. De cricketers van Excelsior '20 konden zondag hun landstitel prolongeren, maar dat mislukte. Volgende week is er een nieuwe kans als er thuis wordt gespeeld tegen buurman Hermes.