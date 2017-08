Feyenoordshirt zingende buschauffeurs geveild

De zingende buschauffeurs

Dolblij is de Rotterdamse Katinka Catersels met het gesigneerde Feyenoordshirt, dat is geveild door de zingende RET-buschauffeurs voor het Sophia Kinderziekenhuis. ''Een vriendin vertelde over de actie'', zei Katinka maandag op Radio Rijnmond.

Ze wist het shirt uiteindelijk voor 430 euro op de kop te tikken. ''Ik heb zelf kinderen die in het Sophia hebben gelegen, dus dat maakt het extra bijzonder.'' De veiling van het shirt was onderdeel van de actie van de twaalf zingende buschauffeurs om het ziekenhuis te steunen. Hun lied 'Mijn Feyenoord' werd na het succesvolle landskampioenschap een doorslaand succes. Er is ook een videoclip opgenomen. ''We hadden nooit verwacht dat iedereen zo enthousiast zou reageren'', z ei chauffeur Aad van Hemert er eerder over .