Zoekactie in Leerdam na vondst kinderfiets bij sloot

Foto: AS Media

Duikers van de brandweer hebben maandagochtend in Leerdam in het water langs de Willem de Zwijgerstraat gezocht. Er was aan de kant een driewieler gevonden.

Het kinderfietsje lag half in het water. Door het vele kroos in de sloot was niet te zien of er nog een kind in het water lag. Duikers hebben uiteindelijk niemand aangetroffen in de sloot. Er ook geen kind vermist in de omgeving van de Willem de Zwijgerstraat.