Dieven trekken praatpaal uit de grond

Foto: politie

De praatpalen van de ANWB gaan als warme broodjes over de toonbank op Marktplaats. Ook het dievengilde heeft ze als inkomstenbron ontdekt. Onlangs was het raak in de Hoeksche Waard.

Agenten zagen een auto met pech langs de snelweg staan en besloten de inzittenden te helpen, meldt de politie maandagochtend. Al snel bleek er niets met de auto aan de hand te zijn. De bestuurder en zijn passagier wilden wegrijden, toen een van de agenten nog even in de achterbak wilden kijken. Achterin de auto bleek een complete praatpaal te liggen. Beide mannen zijn aangehouden voor diefstal. De politie vermeldt niet waar en wanneer precies de dieven met de praatpaal aan de haal wilden gaan. Rijkswaterstaat haalt de praatpalen in heel Nederland de komende tijd weg en verkoopt ze voor honderden euro's per stuk. Zie je geen video? Klik dan hier .