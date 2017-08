'Stop wildgroei oBikes in Rotterdam'

De gemeente Rotterdam moet met regels komen rond de oBikes, de gele huurfietsen in Rotterdam. Dat vindt de voormalige Rotterdamse politicus Manuel Kneepkens.

De fietsen veroorzaken volgens hem veel overlast, doordat er niets is geregeld over het beheer en de stalling in de stad. Iedereen kan de deelfietsen overal achterlaten.

''Ik heb sterk de indruk dat de gemeente Rotterdam is overvallen door de huurfietsen'', zegt Kneepkens. ''Er is sprake van een enorme wildgroei, terwijl de meeste mensen al zelf een fiets hebben.''

Kneepkens kwam zelf 20 jaar geleden ook met een plan voor deelfietsen. Hij voerde toen een kleinschalig experiment uit met de stadsfietsen in de buurt van Coolhaven en de Binnenrotte. Dat mislukte doordat er te weinig fietsen waren. Nu zijn het er teveel, vindt Kneepkens.

De firma oBike heeft er nu een groot aantal gestald in de stad, maar er kunnen nog meer aanbieders bij komen. Daarom moeten er snel regels komen, vindt Kneepkens.

[tweet:https://twitter.com/LivList/status/894641950665699328 ]

In China eindigen de oBikes zo:

[tweet:https://twitter.com/PDChinese/status/890496937476083712 ]