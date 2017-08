Jarige Joop van Daele: 'Nieuwe landstitel een must voor Feyenoord'

Joop van Daele haalt herinneringen op met een supporter

Volgens Joop van Daele, die vandaag 70 jaar is geworden, is een nieuwe landstitel een must voor Feyenoord. Gelukkig heeft de wereldkampioen er vertrouwen in dat die titel ook geprolongeerd gaat worden.

"Er is nu flink geïnvesteerd. In Berghuis, in Haps, in Amrabat. Maar als Feyenoord dat in de toekomst wil blijven doen, dan moet je de Champions League weer in gaan. Dan moet je opnieuw kampioen worden. Feyenoord moet dat altijd worden." Wij spraken met Van Daele op Varkenoord, waar hij vanwege zijn 70ste verjaardag door veel fans van de Stadionclub werd aangeklampt om mooie herinneringen op te halen...