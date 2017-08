Fans Sparta hopen op herkenbaar elftal

De supporters van Sparta zagen hun elftal bij de competitiestart met 3-0 hard onderuit gaan tegen promovendus VVV-Venlo. In de beginopstelling van trainer Alex Pastoor stonden drie nieuwe buitenlandse spelers en op de bank zaten nog eens twee nieuwe buitenlandse spelers. En dat zorgt voor onzekerheid en ongerustheid bij de Rotterdamse fans.

In hun commentaar is een deel van 350 supporters die mee zijn gereisd naar Venlo voorzichtig, maar duidelijk is dat ze nog niet alle vertrouwen hebben in het nieuwe team van Sparta. "Er zijn veel buitenlandse jongens en dat is altijd afwachten", vat er één samen. Een ander is voor de wedstrijd steviger: "Ik hoop dat we niet NEC of Roda JC achterna gaan, maar dat we gasten hebben waarmee wij ons kunnen identificeren."

Na de wedstrijd maakte een deel van de fans zich heel druk om de vraag waarom de topscorer van vorig seizoen, Loris Brogno, niet in mocht vallen. Daarnaast is ook het functioneren van de drie nieuwelingen onderwerp van gesprek. "Nu zie je toch echte Spartanen op de bank zitten. Bijvoorbeeld Thomas Verhaar en Deroy Duarte. Ze komen er later wel in, maar ik zie ze liever starten. De nieuwelingen moeten nog wennen denk ik. Ik zie wel potentie, want het is geen slechte ploeg", besluit één van de supporters hoopvol.

Bekijk hierboven een reportage over de herkenbaarheid van het nieuwe team van Sparta.