Twee maanden cel voor stelen kunstwerk Grote Kerk

BLIJ SAMEN

De man die begin deze maand een kunstwerk stal uit de Grote Kerk in Dordrecht moet twee maanden de gevangenis is. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde de dief maandag via het supersnelrecht.

Het doek BLIJ SAMEN hing in de kerk voor een expositie van de Rhoonse kunstenaar Aart de Lange. Het werk van 40 bij 60 centimeter was van de een op de andere dag plotseling verdwenen . Het kunstwerk dook vorige week op toen de politie twee mannen aanhield. Het werk lag in de kofferbak van hun auto . BLIJ SAMEN gaat niet meer terug naar de Grote Kerk. Het hangt nu in het atelier van De Lange, waar het een ereplekje heeft gekregen. 29 andere doeken hangen nog wel in de kerk tot oktober.